В Эфиопии зарегистрирована первая вспышка марбургской лихорадки

Эфиопия подтвердила первую вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург, после проведения лабораторного тестирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

"Эфиопия подтвердила первую вспышку марбургской вирусной инфекции после того, как в начале этой недели были отправлены на тестирование образцы группы пациентов с подозрением на вирусную геморрагическую лихорадку", - говорится в статье.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус относится к тому же штамму, который выявили во время предыдущих вспышек в других странах Восточной Африки. В южном регионе Эфиопии, расположенном недалеко от Южного Судана, было зарегистрировано девять случаев заболевания, в том числе среди медицинских работников. ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний заявили, что Эфиопия быстро приняла меры для выявления вируса и начала работу по его сдерживанию.

В прошлом году в Руанде зафиксировали первую вспышку высококонтагиозной болезни, которая протекает в тяжелой форме: у пациентов наблюдаются высокая температура, сильная головная боль и ломота в мышцах, а у многих пациентов в течение недели после проявления симптомов развивается сильное кровотечение. Официально признанного метода лечения не существует, хотя в экстренных случаях применяются различные терапевтические методы, говорится в материале.