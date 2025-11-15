Азербайджанский театр оперы и балета представил спектакль «Любовный напиток»

На сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии была представлена опера выдающегося итальянского композитора Гаэтано Доницетти "Любовный напиток" (L'elisir d'amore).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, "Любовный напиток" - одна из лучших комических опер композитора, написанная в традициях итальянской оперы-буффа.

Доницетти был весьма "плодовит", выдавая оперы буквально десятками. "Любовный напиток" - сороковая по счету из подтвержденных на сегодняшний день семидесяти созданных им опер. Композитору было всего тридцать четыре года, когда он ее написал.

С момента премьеры, состоявшейся 12 мая 1832 года в миланском Teatro alla Canobbiana, опера не покидает стандартный репертуар оперных театров и стабильно входит в двадцатку наиболее часто исполняемых в мире.

Впервые "Любовный напиток" бакинские зрители "попробовали" в 2013 году, когда Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представил оперу в рамках Международного музыкального фестиваля им. Уз.Гаджибейли. Режиссером-постановщиком спектакля стал приглашенный талантливый украинский оперный режиссер Никола Третьяк.

Заглавную партию Неморино в спектакле, показанном 14 ноября, исполнил заслуженный артист Азербайджана Фарид Алиев, представший в образе задумчивого, робкого и чувствительного молодого человека, а Айдан Гулиева исполнила другую ведущую партию Адины, впервые "примерив на себя" образ любительницы пококетничать, изобразить неприступность и сумев передать, что в глубине души ее героиня - девушка простая, влюбленная.

В партии сержанта Белькоре вышел заслуженный артист республики Антон Ферштандт, создавший на сцене карикатуру на бравого и галантного солдафона. В партии доктора-шарлатана Дулькамары перед зрителями предстал народный артист Азербайджана Акрам Поладов, который с удовольствием продемонстрировал широкие возможности своего комического баса, в том числе и в аспекте звукоподражаний и каламбуров. Солистка оперной труппы Нина Макарова в партии подруги Адины - Джанетты была убедительна в характере своей героини, способной воспользоваться моментом, чтобы "удобно устроиться в жизни"...

Особый колорит спектаклю придал профессионализм хорового коллектива под руководством заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой.

Спектакль прошел в сопровождении оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под управлением народного артиста Азербайджанской Республики Фахраддина Керимова.

Над постановкой спектакля также работал заслуженный деятель искусств, главный режиссер Театра оперы и балета Хафиз Гулиев.