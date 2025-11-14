Азербайджанские депутаты приняли участие в заседаниях ПА СНГ

Заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, депутаты Фариз Исмаилзаде, Бахтияр Алиев, Низами Сафаров и Сабир Гаджиев посетили с визитом Душанбе для участия в заседаниях Совета, пленарных заседаний и постоянных комиссий ПА СНГ.

Об этом Day.Az сообщили в Управлении прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса Азербайджана.

Отмечено, что в рамках визита депутаты Милли Меджлиса приняли участие в заседаниях Совета ПА СНГ, а также Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству и Постоянной комиссии по правовым вопросам. На заседаниях был обсужден ряд модельных законопроектов, а также рассмотрены организационные вопросы.

На 59-м пленарном заседании ПА СНГ обсуждались модельные законопроекты: "О лекарственном обеспечении в государствах - участниках СНГ", "Об Уполномоченном по правам ребенка", "Об общественной безопасности", "О лицензировании", "О стандартизации", "Об обеспечении государственной охраны объектов культурного наследия на водных объектах" и другие модельные законопроекты, а также рассматривались предлагаемые поправки в ряд законов.