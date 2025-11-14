Как сообщает Day.Az, в мегалотерее Bakcell на основе искусственного интеллекта определился ещё один победитель розыгрыша автомобиля Zeekr 001. Согласно результатам еженедельного тиража, 6-й победитель роскошного автомобиля - Рабият Агаева.

Сообщается, что в рамках лотереи ИИ ежедневно определяет победителей iPhone 17, а еженедельно - победителей Zeekr 001. Лотерея будет проходить до 31 декабря, и в ближайшие недели будут объявлены ещё 7 победителей автомобилей Zeekr 001. Всего за 1 AZN вы тоже можете стать следующим победителем розыгрыша роскошного автомобиля!

Чтобы участвовать в лотерее, достаточно приобрести пакеты "Шанс":

Пакет "Шанс" за 1 AZN - 3 шанса → *3#YES

Пакет "Шанс" за 5 AZN - 25 шансов → *25#YES

Отметим, что пакеты "Шанс" дают абонентам Bakcell как право участия в лотерее, так и минуты для разговоров внутри сети.

Подробнее: lotereya.bakcell.com