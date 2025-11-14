Казахстан заинтересован в опыте Азербайджана в сфере кибербезопасности

Делегация во главе с заместителем министра по искусственному интеллекту и цифровому развитию Казахстана Досжаном Мусалиевым находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, гости сначала ознакомились с Центром кибербезопасности Азербайджана. Им была предоставлена ​​информация о деятельности Центра и учебных программах.

В рамках визита делегация также посетила Службу электронной безопасности. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества.

Затем гости посетили министерство цифрового развития и транспорта. В ходе встречи с заместителем министра Самиром Мамедовым была предоставлена ​​информация об организации и принципах работы киберцентров в Азербайджане. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении опыта Азербайджана в сфере кибербезопасности.