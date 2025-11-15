Шавкат Мирзиёев отметил важность предстоящей встречи глав государств ЦА в Ташкенте

Предстоящая завтра в Ташкенте седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии придаст новый импульс процессам региональной интеграции и укрепления единства во всей Центральной Азии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана, об этом сказал журналистам Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Мирзиёев отметил, что в ходе переговоров Президентом Казахстана была отмечена ключевая роль формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии для развития регионального взаимодействия.

Кроме того, была подчеркнута важность взаимной поддержки на многосторонних площадках, в том числе Организации Объединённых Наций, ШОС, СНГ, Организации тюркских государств, форматах "Центральная Азия плюс".

Отмечено, что в ходе государственного визита Токаева в Узбекистан состоялось второе заседание Высшего Межгосударственного совета, где были обсуждены ключевые аспекты двусторонней повестки дня. Также важным событием визита стало открытие Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".

По его словам, с начала года товарооборот вырос на 15 процентов и достиг почти 4 миллиардов долларов. Ведется комплексная работа с целью довести его объем до 10 миллиардов долларов к 2030 году.

Кроме того, в рамках визита был дан старт проектам общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Обсуждены направления развития транспортного и энергетического сотрудничества.