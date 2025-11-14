Samsung Electronics повышает цены на микросхемы

Samsung Electronics в этом месяце из-за глобальной гонки за создание центров обработки данных для систем ИИ повысил цены на некоторые дефицитные виды микросхем памяти на 60% по сравнению с сентябрем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, стремительный рост цен на микросхемы памяти, которые в основном используются в серверах, вероятно, усилит давление на крупные компании, строящие инфраструктуру обработки данных. Кроме того, это грозит ростом стоимости других продуктов, таких как смартфоны и компьютеры, в которых они также используются, пишет Reuters.

По словам президента компании-дистрибьютора полупроводников Fusion Worldwide Тоби Гоннермана, контрактные цены южнокорейской компании на модули памяти DDR5 емкостью 32 гигабайта (ГБ) в ноябре подскочили до 239 долларов по сравнению со 149 долларами в сентябре.

Samsung также подняла цены на чипы памяти DDR5 объемом 16 ГБ и 128 ГБ примерно на 50% - до 135 и 1194 долларов соответственно. Цены на чипы DDR5 объемом 64 ГБ и 96 ГБ выросли более чем на 30%, сообщил Гоннерман.

Китайская компания Xiaomi также предупредила в прошлом месяце, что резкий рост цен привел к увеличению себестоимости производства телефонов.