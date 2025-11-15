https://news.day.az/world/1795675.html В Армении произошло землетрясение В Армении произошло землетрясение. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в 18:02 по местному времени зафиксированы подземные толчки в 6 км к северо-востоку от села Гарни. Землетрясение было силой 1-2 балла в сёлах Гани, Гохт и Гегард Котайкской области.
В Армении произошло землетрясение
В Армении произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в 18:02 по местному времени зафиксированы подземные толчки в 6 км к северо-востоку от села Гарни.
Землетрясение было силой 1-2 балла в сёлах Гани, Гохт и Гегард Котайкской области.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре