В Армении произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в 18:02 по местному времени зафиксированы подземные толчки в 6 км к северо-востоку от села Гарни.

Землетрясение было силой 1-2 балла в сёлах Гани, Гохт и Гегард Котайкской области.