Скончался заслуженный артист Акиф Мирабов

Скончался заслуженный артист, актёр Мингячевирского государственного драматического театра Акиф Мирабов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что Акиф Мирабов - отец Национального героя Азербайджана Рашада Мирабова.