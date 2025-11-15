https://news.day.az/culture/1795632.html Скончался заслуженный артист Акиф Мирабов Актер Мингячевирского государственного драматического театра Акиф Мирабов скончался на 78-м году жизни. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, заслуженный артист будет похоронен завтра на городском кладбище Мингячевира. Отметим, Акиф Мирабов - отец Национального героя Рашада Мирабова.
Скончался заслуженный артист Акиф Мирабов
Скончался заслуженный артист, актёр Мингячевирского государственного драматического театра Акиф Мирабов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что Акиф Мирабов - отец Национального героя Азербайджана Рашада Мирабова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре