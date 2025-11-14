Nissan сократит рабочие места

Компания Nissan сократит 87 должностей в своем европейском региональном офисе во Франции в рамках плана глобальной реструктуризации и оздоровления компании, разработанного генеральным директором Иваном Эспиносой, который предусматривает сокращение численности персонала на 15%.

Как передает Day.Az, испытывающий трудности японский автопроизводитель работает над оптимизацией своей деятельности и возвращением к прибыльности, одновременно справляясь с затянувшимися трудностями на ключевых рынках, в частности в Европе.

План реструктуризации Эспиносы включает сокращение производственных мощностей на 30 процентов, до 2,5 миллиона автомобилей, а количество производственных площадок сократится с 17 до 10, пишет Reuters.

"Это решение продиктовано необходимостью отразить реалии сегодняшней бизнес-среды и решить конкретные проблемы Nissan", - заявили в компании.

По словам компании, изменения включали упрощение ролей и упразднение некоторых уровней управления, что повысило эффективность всей организации.

По данным отчета за октябрь 2024 года, в автопроизводителе Nissan работают около 19 тысяч человек в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и Океании, причем около 60% из них работают в Европе.