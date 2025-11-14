МАГАТЭ заявило о необходимости срочной инспекции ядерных объектов Ирана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о необходимости срочной инспекции иранских ядерных объектов, которые были повреждены в ходе боевых действий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на секретный отчет агентства.
"Отсутствие доступа МАГАТЭ к ядерному материалу в Иране в течение пяти месяцев означает, что его проверка - в соответствии со стандартной практикой гарантий - давно назрела", - утверждается в тексте.
В отчете говорится, что агентство "утратило непрерывность знаний в отношении ранее заявленных запасов ядерного материала в Иране" на поврежденных объектах и подчеркнуло, что этот вопрос необходимо "срочно прояснить".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре