Вэнс указал на невозможность покупки жилья молодежью в США из-за мигрантов

Американская молодежь не может приобрести жилье из-за нелегальных мигрантов в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

"Многие молодые люди говорят, что жилье слишком дорогое". Почему? Потому что мы наводнили страну 30 млн нелегальных иммигрантов", - сказал он.

Вице-президент также отметил, что обсудит возможность выдвижения на пост президента США с нынешним американским лидером Дональдом Трампом после промежуточных выборов в ноябре 2026 года.