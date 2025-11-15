Азербайджан и страны ЦА могут объединить усилия для совместной разработки новых месторождений

Азербайджан и страны Центральной Азии могут объединить усилия для совместной разработки новых месторождений углеводородов, что откроет дополнительные возможности для инвестиций и внедрения передовых технологий.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала доктор исторических наук, профессор из Узбекистана Ранохон Турсунова, комментируя перспективы сотрудничества в преддверии предстоящей седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

По ее словам, азербайджанский опыт в разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений может быть крайне полезен для Казахстана и Туркменистана, которые стремятся повысить эффективность добычи и расширить собственную ресурсную базу.

Профессор также подчеркнула, что предстоящий саммит способен вывести партнерство на новый уровень и придать ему системный характер.

"Развитие взаимовыгодных проектов позволит странам региона эффективнее реагировать на глобальные вызовы и создаст основу для реализации новых интеграционных инициатив", - отметила она.

По словам Турсуновой, встреча лидеров может стать фундаментом для регулярных политических консультаций и формирования устойчивых каналов коммуникации между правительствами, что ускорит процесс принятия совместных решений.

Она также сказала, что с политической точки зрения встреча на высшем уровне позволит согласовать подходы к актуальным региональным и международным вопросам. Центральная Азия и Южный Кавказ, по ее словам, имеют схожие интересы в сфере безопасности, политической стабильности и внешней политики, что делает диалог особенно актуальным.

Кроме того, по словам профессора, лидеры смогут обсудить вопросы внешнеэкономической политики, а также укрепление сотрудничества в рамках международных организаций и многосторонних форматов, включая ШОС, Организацию тюркских государств и другие региональные структуры.

"Предстоящая встреча лидеров Центральной Азии и Азербайджана станет важной вехой в развитии межрегионального взаимодействия. Саммит способен придать новый импульс сотрудничеству в таких сферах, как энергетика, транспорт, безопасность, образование и культура, а также укрепить атмосферу доверия между странами", - отметила она.