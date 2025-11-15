https://news.day.az/world/1795535.html На Дамаск упали ракеты Западные кварталы сирийской столицы Дамаска подверглись обстрелу из мобильной пусковой установки. Как передает Day.Az, об этом представитель Министерства обороны Сирии заявил в своём аккаунте в соцсети "X". "Ракеты были выпущены с мобильной платформы в районе горы Касьюн. Пока не удалось установить, какие стороны осуществили нападение.
