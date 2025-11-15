На Дамаск упали ракеты

Западные кварталы сирийской столицы Дамаска подверглись обстрелу из мобильной пусковой установки.

Как передает Day.Az, об этом представитель Министерства обороны Сирии заявил в своём аккаунте в соцсети "X".

"Ракеты были выпущены с мобильной платформы в районе горы Касьюн. Пока не удалось установить, какие стороны осуществили нападение. Компетентные органы работают над выяснением всех обстоятельств происшествия и предоставят общественности информацию, как только будут получены все детали", - говорится в сообщении.