В Норвегии обнаружили 1500-летнюю ловушку для оленей

На горном плато Эурланнфьелле в Вестланде (Норвегия) археологи обнаружили уникальную деревянную систему отлова диких оленей, пролежавшую подо льдом около 1500 лет. Находка, по словам экспертов, стала одним из самых выдающихся археологических открытий 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, о результатах исследования сообщает Archeonews.

Система состоит из сотен тщательно обтесанных бревен, удивительно хорошо сохранившихся благодаря вечной мерзлоте. Это первая подобная деревянная конструкция для массовой охоты, найденная в Норвегии. Археологи из Совета округа Вестланд и Университетского музея Бергена установили, что наиболее цельная часть представляет собой два забора, ведущих к большому загону, где, по всей видимости, пасли и убивали оленей.

"Масштаб и продуманность сооружения показывают, что это была организованная охота, требовавшая значительных усилий и координации", - рассказал археолог Эйстейн Скар.

Среди других находок - оленьи рога со следами обработки, железные наконечники копий и стрел, фрагменты луков, а также деревянные изделия и орнаментированные сосуды. По словам ученых, место служило не только ловушкой, но и временным поселением охотников.

Археологи отмечают, что подобные открытия стали возможны из-за таяния ледников, обнажающих древние артефакты, веками скрытые под снегом. Однако эти же факторы повышают уязвимость находок: древесина и кожа быстро разрушаются на воздухе.

Сейчас извлеченные артефакты проходят консервацию в лаборатории Университетского музея Бергена. Древесину подвергают медленной сушке для снижения риска деформации, а металлические предметы обрабатывают для защиты от коррозии.