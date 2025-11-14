Трамп планирует посетить Давос в 2026 году

Президент США Дональд Трамп намерен в 2026 году посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в Швейцарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, такой шаг указывает на улучшение отношений между США и Швейцарией в свете переговоров двух стран по торговой сделке. Как ожидается, американский лидер прибудет на экономический форум с большой делегацией. В 2025 году Трамп принимал участие в ВЭФ по видеосвязи.

"ВЭФ пригласил глав государств и правительств стран G20 на ежегодную встречу в 2026 году, в том числе и президента Трампа. Точный список подтвержденных участников будет опубликован за неделю до начала встречи", - приводит агентство заявление форума.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций. В 2026 году встреча пройдет в период с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога".