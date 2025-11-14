https://news.day.az/world/1795298.html Золото дорожает На биржах выросла стоимость фьючерсов на одну тройскую унцию (31,1 грамма) золота. Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные биржи, на нью-йоркской товарной бирже COMEX цена декабрьских фьючерсов на одну тройскую унцию золота увеличилась на 0,27% и составила 4 205,92 доллара США.
Золото дорожает
На биржах выросла стоимость фьючерсов на одну тройскую унцию (31,1 грамма) золота.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные биржи, на нью-йоркской товарной бирже COMEX цена декабрьских фьючерсов на одну тройскую унцию золота увеличилась на 0,27% и составила 4 205,92 доллара США.
Цена декабрьских фьючерсов на одну унцию серебра на COMEX, напротив, снизилась на 0,41% и составила 52,953 доллара США.
