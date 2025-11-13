Севиндж Османгызы вызвана в Генпрокуратуру

Проживающая за рубежом журналист Севиндж Османгызы вызвана в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующее официальное уведомление было обнародовано в эфире телеканала İTV.

Было отмечено, что обвиняемой - Мирзаевой Севиндж Османгызы, 1969 года рождения, - разъясняется, что она должна явиться 20 ноября 2025 года в 16:00 в административное здание Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана, расположенное по адресу: г. Баку, район Бинагади, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 160, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Согласно материалам уголовного дела № 252006069, 23 февраля 2025 года в отношении Севиндж Мирзаевой было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по статье 281.2 Уголовного кодекса Азербайджана (публичные призывы, направленные против государства). Поскольку обвиняемая скрылась от следствия и находится за пределами страны, в тот же день она была объявлена в розыск.

Решением Бинагадинского районного суда г. Баку от той же даты в отношении неё была избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

18 сентября 2025 года обвинение было дополнено и изменено, и С.Мирзоева привлечена в качестве обвиняемой по статьям 220.2 и 281.2 УК Азербайджана.

Согласно решению, С.Мирзоева обвиняется в том, что через свой YouTube-канал "Sevinc Osmanqızı TV" и совместно с другими лицами призывала к незаконному насильственному свержению власти, публично призывала к неподчинению законным требованиям властей и к массовым беспорядкам, распространяла видеоматериалы с указанным контентом через интернет-ресурсы, доступные неограниченному кругу лиц, действовала совместно с Абидом Гафаровым и другими лицами, координируя свои действия в рамках единого преступного намерения.

Севиндж Мирзоевой разъяснено, что в соответствии со статьей 467-13.3 Уголовно-процессуального кодекса, она имеет право участвовать в предварительном следствии, обеспечить себе защитника по собственному выбору и пользоваться другими процессуальными правами. При использовании защитника сведения о нём должны быть предоставлены следственным органам.

Ей также сообщено, что в случае неявки по вызову может быть начато заочное производство, и в отношении неё может быть вынесено заочное решение или иное итоговое решение суда.