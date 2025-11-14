В Париже полицейские нейтрализовали вооруженного мужчину на вокзале

Полиция Парижа нейтрализовала мужчину с ножом на вокзале Монпарнас, применив огнестрельное оружие. Об этом пишет Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полицейские ждал вооруженного мужчину на выходе из поезда. Подозреваемый угрожал расправой своей бывшей жене и детям.

"При выходе из поезда его ждали сотрудники полиции парижского вокзала. Но, увидев их, подозреваемый в хирургической маске выхватил нож и направил его на полицейских", - говорится в сообщении.

Полицейским пришлось применить оружие, подозреваемый получил огнестрельное ранение.