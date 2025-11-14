Президент "Барселоны" заявил, что Месси заслуживает памятника на "Камп Ноу"

Аргентинский футболист Лионель Месси заслуживает собственную статую на реконструированном домашнем стадионе испанской "Барселоны" "Камп Ноу".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент клуба Жоан Лапорта, комментарий которого в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.

В настоящее время Месси выступает за американский клуб "Интер Майами".

"Месси заслуживает памятника на новом стадионе. Мы подготовим проект, поговорим с семьей, и если они согласятся, то мы сможем приступить к работе", - сказал Лапорта.

Месси 38 лет, он выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем "Финалиссимы" (2022), Кубка Америки (2021, 2024), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005). Аргентинец рекордные 8 раз становился обладателем "Золотого мяча". В июне 2023 года Месси перешел "Интер Майами", после ухода из "Барселоны" также защищал цвета французского "Пари Сен-Жермен".