https://news.day.az/hitech/1795424.html В Китае готовятся к продажам роботов-гуманоидов - ВИДЕО Китайская компания Ubtech собрала целую армию роботов-гуманоидов, приготовившись к поставкам в магазины. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Этим роботам не нужна подзарядка - они способны самостоятельно менять свои аккумуляторы. Представляем вашему вниманию данное видео: >
В Китае готовятся к продажам роботов-гуманоидов - ВИДЕО
Китайская компания Ubtech собрала целую армию роботов-гуманоидов, приготовившись к поставкам в магазины.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Этим роботам не нужна подзарядка - они способны самостоятельно менять свои аккумуляторы.
Представляем вашему вниманию данное видео:
