В Китае готовятся к продажам роботов-гуманоидов

Китайская компания Ubtech собрала целую армию роботов-гуманоидов, приготовившись к поставкам в магазины.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Этим роботам не нужна подзарядка - они способны самостоятельно менять свои аккумуляторы.

Представляем вашему вниманию данное видео:

