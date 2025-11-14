ЧМ-2026: назначены арбитры на матч Азербайджан – Франция

Назначены арбитры на матч отбора ЧМ-2026 между сборной Азербайджана и национальной командой Франции, который состоится 16 ноября в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главным судьей встречи на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова будет латвийский арбитр Андрис Трейманис.

Его ассистентами назначены Харальдс Гудерманис и Алексей Спасенниковс. Функции четвертого судьи выполнит Виталийс Спасенниковс.

За систему VAR будут отвечать нидерландский специалист Клей Руперти и его помощник, латвийский арбитр Кристапс Ратниекс.

Отметим, что матч начнется в 21:00.