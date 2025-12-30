https://news.day.az/azerinews/1806449.html Rasim Musabəyov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM Rasim Musabəyov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Rasim Nəsrəddin oğlu Musabəyov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilsin.
