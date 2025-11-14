Автор: Акпер Новруз, Azernews

Перспектива запуска туристических поездов внутри и за пределами стран-участников Организации тюркских государств (ОТГ) открывает новую страницу в региональном сотрудничестве. Для изучения этой инициативы уже создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители железнодорожных администраций и туристических организаций.

Растущий поток туристов внутри тюркского мира демонстрирует повышающийся потенциал такого взаимодействия. В период с января по август текущего года Азербайджан посетили 428 456 туристов из государств ОТГ - заметный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них из Турции прибыло 289 952 человека, из Казахстана - 69 332, из Узбекистана - 37 718, из Туркменистана - 21 422, из Кыргызстана - 7 093, из Венгрии - 2 939. Доля туристов из стран ОТГ в общем туристическом потоке Азербайджана составляет 24,9%.

Напомним, что в июле 2025 года в Анкаре страны-участницы ОТГ подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма, который заложил основу для укрепления связности, совместного брендинга и общих инициатив в туристическом секторе.

Комментируя углубляющееся сотрудничество, президент Ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев в беседе с Azernews отметил:

"Развитие туристических связей между странами-членами Организации тюркских государств начало формироваться сравнительно недавно. Так, в рамках этой организации, которую мы называем "Кенгеш" (так в тюркских государствах доисламского периода назывались собрания - "той" или "конгресс" для обсуждения внутренних и внешних вопросов), при подготовке маршрута современного Великого шелкового пути был предложен новый подход".

Он подчеркнул культурную и экономическую значимость инициативы.

"Вы знаете, что исторический Шелковый путь существует, но в создании его современной версии на первоначальном этапе участвовали Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Представление общей истории и культуры, формирование единых туристических маршрутов, внедрение облегчённого пересечения границ между странами и создание механизма единой визы - это чрезвычайно важные инициативы", - сказал Гулиев.

По его словам, возможное развитие железнодорожного туризма также является ключевым фактором, способным сформировать это сотрудничество:

"Развитие железнодорожного туризма играет большую роль в данном процессе, поскольку существенно снижает стоимость туристического продукта. Как известно, путешествие поездом обходится дешевле, чем перелёт на самолёте. Кроме того, для продвижения трансграничного туризма крайне важно развитие различных туристических предложений - в сфере культурного наследия, гастрономии, экотуризма и других направлений", - подчеркнул он.

Гулиев также отметил социально-экономическое значение расширения мобильности внутри тюркского мира:

"Учитывая, что в тюркском мире проживает более 350 миллионов человек, сегодня выглядит весьма реалистичным, что если граждане стран - участниц Организации тюркских государств будут чаще ездить друг к другу, это будет способствовать укреплению туристических связей и углублению экономического сотрудничества".

В завершение Гулиев подчеркнул важность стабильности и сотрудничества в условиях глобальной неопределённости:

"Факторы, такие как пандемия, политическая напряжённость и военные кризисы на Дальнем Востоке, Ближнем Востоке и в странах Персидского залива, серьёзно повлияли на туристический сектор. Однако реализация подобных стабильных и устойчивых маршрутов в пространстве Организации тюркских государств не только обеспечивает устойчивость туризма, но и расширяет возможности по созданию разнообразных туристических продуктов и их диверсификации".

Идея соединить страны ОТГ железной дорогой выходит далеко за рамки транспортного проекта - это отражение более широкой концепции общей истории, взаимосвязанных экономик и устойчивого развития всего тюркского мира.