В Анкаре простились с 20 военнослужащими, погибшими при крушении самолета в Грузии

На военном аэродроме "Мюртед" в Анкаре утром 14 ноября состоялась официальная военная церемония прощания с 20 военнослужащими, погибшими при крушении военно-транспортного самолета C-130 в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии прощания приняли участие председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, министр национальной обороны Яшар Гюлер, представители ВС Азербайджана, посол нашей страны в Анкаре Рашад Мамедов, родные и близкие шехидов и др.

Останки шехидов накануне вечером были доставлены на военно-транспортном самолете A400M ВВС Турции из Тбилиси в Анкару, где была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Похороны трех героев пройдут в Анкаре. Остальные будут преданы земле в провинциях Стамбул, Бурса, Кайсери, Эскишехир, Карабюк, Нигде, Амасья, Текирдаг, Мугла, Самсун, Конья, Биледжик, Чорум, Кыркларели и Балыкесир.