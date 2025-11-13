В США на ограбление приехали девять человек в одном авто

В штате Вирджиния (США) полиция зафиксировала странный инцидент с группой злоумышленников в масках. Девять мужчин странным образом выбрались из машины, а затем отправились совершать преступление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает New York Post.

На кадрах видеонаблюдения, подходящих для бульварной комедии, видно, как стесненные в своих силах преступники въезжают на парковку в Уоррентоне, после чего все девять человек чудесным образом вылезают из крошечной Hyundai Sonata, пишет издание.

Что именно украли злоумышленники и куда скрыли добычу, в настоящее время не сообщается полицией штата. В то же время правоохранители просят помочь в установлении личностей подозреваемых. По данным офиса шерифа округа Фокьер, который сейчас проводит расследование, группа злоумышленников затем отправилась грабить расположенное неподалеку коммерческое здание.