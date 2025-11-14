Новое заболевание среди детей в Азербайджане

В последнее время среди детей распространилось заболевание. У детей, являющихся носителями этой болезни, наблюдаются высокая температура и слабость. Многие родители путают это с гриппом. Однако врачи отмечают, что заболевание не связано с гриппом.

Как сообщает Day.Az, медицинский эксперт, терапевт Расиф Багиров прокомментировал ситуацию для "Bizim.media".

Он отметил, что заболевание, наблюдаемое у детей сейчас, не является гриппом:

"Сейчас среди детей участились случаи простуды. Когда температура высокая, родители думают, что это грипп. По этой причине они пытаются лечить детей препаратами, которые обычно применяют при гриппе. Но это не грипп. Эта болезнь называется FMF - Средиземноморская лихорадка.

Как бы вы ее ни лечили, она не проходит. Через некоторое время проходит сама по себе. Иногда это заболевание, имеющее специфическую форму лечения, можно определить с помощью генетического теста и анализа крови. И только после этого становится возможным подобрать лечение, которому поддаётся высокая температура".