Трамп отменил пошлины на эти товары

Администрация США вывела некоторых наименований сельскохозяйственной продукции, включая говядину, кофе и фрукты, из-под действия пошлин, введенных ранее на экспорт других стран.

Как передает Day.Az, cоответствующий указ подписал 14 ноября президент США Дональд Трамп.

Как следует из этого документа, опубликованного на сайте Белого дома, американский лидер "посчитал нужным и целесообразным внести дополнительные изменения в перечень продукции, подпадающей под действие взаимных пошлин". Он, в частности, решил, что "некоторые виды сельскохозяйственной продукции не будут подпадать под действие взаимных пошлин". Трамп отметил, что предпринял этот шаг, в частности, "с учетом хода переговоров с рядом торговых партнеров, текущего внутреннего спроса на определенную продукцию, а также имеющихся в стране мощностей по выпуску определенной продукции".

Новые нормы уже вступили в силу. Они касаются среди прочего десятков наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая.