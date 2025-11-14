https://news.day.az/world/1795347.html Обломки ракеты «Искандер» попали в здание посольства Азербайджана в Украине Во время ночного ракетного удара России по Киеву обломки ракеты "Искандер" попали в здание посольства Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщил президент Украины Володимир Зеленский в своем телеграм-канале. Новость обновляется
