Обломки ракеты «Искандер» попали в здание посольства Азербайджана в Украине

Во время ночного ракетного удара России по Киеву обломки ракеты "Искандер" попали в здание посольства Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщил президент Украины Володимир Зеленский в своем телеграм-канале. Новость обновляется