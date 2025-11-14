https://news.day.az/hitech/1795381.html Telegram заблокировал рекордное число групп и каналов Популярный мессенджер Telegram заблокировал рекордное за 2025 год число групп и каналов за день. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сведения об этом доступны на сайте мессенджера. Согласно данным, приведенным на странице платформы, 13 ноября Telegram заблокировал 519 645 групп и каналов.
Telegram заблокировал рекордное число групп и каналов
Популярный мессенджер Telegram заблокировал рекордное за 2025 год число групп и каналов за день.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сведения об этом доступны на сайте мессенджера.
Согласно данным, приведенным на странице платформы, 13 ноября Telegram заблокировал 519 645 групп и каналов. Это значения стало самым большим после показателя от 5 февраля. В этот день мессенджер ограничил доступ к более чем 490 тысячам публичных страниц.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре