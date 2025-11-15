Футболиста дисквалифицировали на 99 лет

Футболист молодежной команды "Йермиягу Холон", которая выступает в третьем дивизионе чемпионата Израиля, получил дисквалификацию на 99 лет. Причиной послужил инцидент с избиением соперника в раздевалке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает израильский портал One.

В сети было распространено видео нападения. В пресс-службе "Йермиягу Холона" заявили об исключении игрока из состава. При этом там утверждают, что именно пострадавший футболист якобы спровоцировал конфликт.

Дисциплинарный суд Футбольной ассоциации Израиля отстранил игрока "Йермиягу Холона", чье имя не называется, от футбола до ноября 2124 года и оштрафовал его на сумму 2500 шекелей.