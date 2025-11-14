Чехия закупает F-35

Поставка американских истребителей F-35 для Чехии уже решённый вопрос, однако новая правящая коалиция намерена добиться максимального участия отечественных предприятий в реализации контракта.

Как передает Day.Az, об этом заявили чешские политики на конференции Prague Security Dialogue.

Вопрос пересмотра соглашения с США больше не стоит на повестке. "Контракт заключён, обязательства Чехии перед Вашингтоном необходимо выполнить. Сейчас важно не искать ошибки прошлого, а извлечь максимум пользы для нашей экономики", - заявил чешский политик Гавличек. Он подчеркнул, что речь идёт не только о поставке самолётов, но и о развитии инфраструктуры, технического обслуживания и обучении персонала.

Ранее партия ANO, победившая на октябрьских выборах и формирующая кабинет совместно с SPD, обещала проанализировать крупные военные закупки, включая приобретение F-35.

Решение о покупке 24 истребителей пятого поколения было принято правительством Петра Фиалы в сентябре 2023 года. Стоимость контракта оценивается в 106 млрд крон, а с учётом инфраструктуры и модернизации авиабазы в Каславе - около 150 млрд. Первые F-35 поступят в Чехию в 2029 году, завершение поставок ожидается к 2035-му. Сделка стала крупнейшей военной инвестицией в истории страны.