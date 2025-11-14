В Баку задержали группу лиц за продажу непригодного мяса

Сотрудники Министерства внутренних дел и Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана в ходе операции на мясокомбинате, расположенном на территории Низаминского района Баку, выявили, что там продавалось мясо неизвестного происхождения и вызывающее сомнения в пригодности для употребления в пищу.

Как сообщили Day.Az в МВД, за данное незаконное действие владелец точки Эльнур Агаев и подчинённые ему Хабиль Зульфугаров, Руфат Дашдемиров, Тельман Мирзаев, Эмрах Бабаев и Ахлиман Меджидов были задержаны. При обыске объекта было обнаружено около двух тонн мяса, не соответствующего стандартам качества.

Расследование показало, что Эльнур Агаев и его сообщники закупали больных и непригодных для хозяйственного использования животных по низкой цене, перерабатывали его и продавали под видом качественного мяса. Образцы изъятого мяса были направлены в Агентство по продовольственной безопасности для лабораторного анализа, и экспертиза подтвердила, что данный продукт полностью непригоден для употребления в пищу.

Расследование продолжается.