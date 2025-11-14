https://news.day.az/society/1795310.html Глава ИВ Балакянского района представлен коллективу - ФОТО Назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики глава Исполнительной власти Балакянского района Натиг Нушраван оглу Агаев 14 ноября был представлен коллективу помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым в...
Глава ИВ Балакянского района представлен коллективу - ФОТО
Назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики глава Исполнительной власти Балакянского района Натиг Нушраван оглу Агаев 14 ноября был представлен коллективу помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейналом Нагдалиевым в присутствии представителей общественности района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на церемонии представления З. Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.
Н.Агаев выразил признательность за оказанное ему доверие.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре