Иран тестирует новый дрон

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана проводит испытания нового разведывательного беспилотника Shahed-161 с реактивным двигателем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщают иранские СМИ.

Сообщается, что Shahed-161 обладает дальностью полета до 150 километров, временем нахождения в воздухе до двух часов и максимальной высотой полета 26 тысяч футов. Аппарат предназначен для разведки, мониторинга и боевых задач. Несмотря на то что модель была представлена несколько лет назад, иранские учёные и инженеры продолжают ее модернизировать и внедрять новые технологические решения.

Тестирование проводилось в рамках выставки достижений аэрокосмического подразделения КСИР в Национальном аэрокосмическом парке. На экспозиции также демонстрировались усовершенствованные версии других дронов семейства Shahed, включая Shahed-131, Shahed-171, Shahed-191 и Shahed-238.

Издание отметило, что иранская программа дронов стала ответом на структурные вызовы национальной безопасности. Ограниченный доступ к зарубежным технологиям и необходимость самостоятельного производства привели к созданию эффективной, дешевой и адаптируемой промышленной базы. Семейство Shahed отражает эту стратегию: технология, массовое производство и устойчивость к внешним ограничениям.

Отмечается, что иранские дроны продаются странам Европы, Азии, Африки и Южной Америки, а США и другие государства, не имеющие возможности приобрести их напрямую, пытаются воспроизвести конструкции самостоятельно.