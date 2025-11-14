Расширен состав Координационной комиссии по координации деятельности госорганов в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов

Расширен состав Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (структур) в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.

Согласно указу, председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики включён в состав членов Комиссии.