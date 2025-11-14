Эта страна приобретет у США военную технику на миллиарды долларов

Республика Корея намерена закупить у США военную технику на $25 млрд до 2030 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте Белого дома.

В публикации отмечается, что также Сеул поделился планами о предоставлении всеобъемлющей помощи американскому контингенту в республике на $33 млрд.

Также Южная Корея обязалась при поддержке США ускорить усилия по укреплению своего военного потенциала, который необходим для руководства объединенной обороны против Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Южная Корея согласилась выплатить Вашингтону $350 млрд за снижение торговых пошлин.