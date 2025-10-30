Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение торговых пошлин

Южная Корея согласилась покупать нефть и газ у США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Сеул согласился выплатить Вашингтону $350 млрд за снижение торговых пошлин со стороны США.

Также Южная Корея будет закупать энергоносители "в огромных количествах", а инвестиции в Соединенные Штаты богатых южнокорейских компаний и бизнесменов превысят $600 млрд, добавил Трамп.