Астрономы впервые зафиксировали мощный выброс корональной массы - высокоскоростного выброса плазмы - от другой звезды, помимо Солнца, и это не очень хорошая новость для поисков внеземной жизни.

Как передает Day.Az, об этом пишет livescience.com.

Согласно новому исследованию, мощный взрыв, замеченный на карликовой звезде, был достаточно сильным, чтобы сорвать атмосферу с любой землеподобной планеты, которая могла находиться поблизости.

Открытие было сделано на основе данных европейской сети телескопов LOFAR, которую используют с 2016 года для обнаружения самых экстремальных и мощных событий во Вселенной, таких как чёрные дыры, которые испускают относительно стабильные радиосигналы с течением времени.

Астрономы обнаружили, что 16 мая 2016 года произошёл мощный взрыв, длившийся всего минуту. Он исходил от красного карлика StKM 1-1262, находящегося более чем в 133 световых годах от нас.

Этот выброс был достаточно плотным и нес достаточно энергии, чтобы сорвать атмосферу любой близко вращающейся планеты, при этом выброшенное вещество двигалось со скоростью 5,4 миллиона миль в час (2400 километров в секунду). Такая скорость, примерно в 3500 раз превышающая скорость истребителя Lockheed Martin F-16, наблюдается лишь примерно в одном из 2000 корональных выбросов массы, испускаемых нашим Солнцем.

При этом данное открытие может повлиять на поиск планет за пределами нашей Солнечной системы, потенциально пригодных для жизни.

Красные карлики, масса которых составляет от 10 до 50 процентов массы нашего Солнца, казались наиболее вероятными звёздами во Вселенной, где могут существовать планеты размером примерно с Землю.

Они широко распространены, и вокруг этих звёзд легче обнаружить планеты; поскольку красные карлики достаточно малы, планеты, как правило, формируются гораздо ближе к ним (и, следовательно, их легче обнаружить), чем вокруг более крупных солнцеподобных звёзд.

Но есть один нюанс: в настоящее время, чтобы считаться пригодной для жизни, планета должна находиться в зоне вокруг своей звезды, которая не слишком горячая и не слишком холодная для поддержания жидкой воды, известной как обитаемая зона или зона "Златовласки". Но если звезда в центре этой зоны особенно активна и выбрасывает сильные и частые корональные выбросы массы, даже стабильная орбита в зоне "Златовласки" не поможет планете поддерживать атмосферу, а значит, и условия, необходимые для процветания жизни.