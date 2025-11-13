Абид Гафаров вызван в Генпрокуратуру

Проживающий за рубежом активист Абид Гафаров вызван в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующее официальное уведомление было обнародовано в эфире телеканала İTV.

Было отмечено, что обвиняемому - Гафарову Абиду Абдин оглу, 1981 года рождения - разъясняется, что он должен явиться 20 ноября 2025 года в 12:00 в административное здание Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана по адресу: г. Баку, район Бинагади, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 160, имея при себе документ, удостоверяющий личность.

Согласно материалам дела № 252006069, 23 февраля 2025 года в отношении Абида Гафарова было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по статье 281.2 Уголовного кодекса Азербайджана (публичные призывы, направленные против государства). Поскольку обвиняемый скрылся от следственных органов и находится за пределами Азербайджана, в тот же день он был объявлен в розыск.

Решением Бинагадинского районного суда г. Баку от той же даты в отношении него была избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

18 сентября 2025 года обвинение было дополнено и изменено, и Гафаров привлечён в качестве обвиняемого по статьям 220.2 и 281.2 УК Азербайджана.

Согласно решению, Гафаров и другие лица, действовавшие совместно, обвиняются в публичных призывах к насильственному захвату власти в Азербайджане, распространении видеоматериалов с соответствующим содержанием на каналах "AzerFreedom TV" и "Sevinc Osmanqızı TV", а также в активном неповиновении законным требованиям властей и призывах к массовым насильственным беспорядкам.

Обвиняемому разъяснено, что в соответствии со статьёй 467-13.3 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджана он имеет право участвовать в предварительном следствии, пользоваться услугами защитника по своему выбору и пользоваться другими процессуальными правами. В случае привлечения адвоката он обязан уведомить об этом следственные органы.

Ему также разъяснено, что в случае неявки может быть возбуждено заочное производство, и суд вправе вынести заочный приговор или иное итоговое решение в отношении него.