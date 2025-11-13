Спикер польского сейма подал в отставку

Спикер сейма Польши Шимон Холовня подал в отставку.

Как передает Day.Az, об этом сообщила канцелярия нижней палаты польского парламента в соцсети X.

"13 ноября 2025 года, после двух лет работы на посту маршала Сейма, Шимон Холовня подписал заявление об отставке с занимаемой должности", - сказано в сообщении.

Как ожидается, выборы нового спикера сейма запланированы на следующую сессию палаты, которая состоится 18 ноября.