Спикер польского сейма подал в отставку Спикер сейма Польши Шимон Холовня подал в отставку. Как передает Day.Az, об этом сообщила канцелярия нижней палаты польского парламента в соцсети X. "13 ноября 2025 года, после двух лет работы на посту маршала Сейма, Шимон Холовня подписал заявление об отставке с занимаемой должности", - сказано в сообщении. Как ожидается, выборы нового спикера сейма запланированы на следующую сессию палаты, которая состоится 18 ноября.
