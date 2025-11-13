На Земле фиксируется мощнейшая магнитная буря года

Магнитная буря, начавшаяся в ночь на 12 ноября, наблюдается на Земле уже около 36 часов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила лаборатория солнечной астрономии и гелиогеофизического приборостроения Российской академии наук.

Согласно информации, буря началась примерно в 4 часа утра вчера и достигла уровня G4,7 - самого высокого показателя в этом году. В настоящее время она продолжается около 36 часов.

Ожидается, что к концу дня интенсивность магнитной бури снизится.