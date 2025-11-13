https://news.day.az/sport/1795130.html

Футболист "Карабаха" включен в состав персонажей в игре EA Sports FC 26

Футболист "Карабаха" Матеус Силва был отмечен за выступление в последнем туре Лиги чемпионов. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на агдамский клуб, наш игрок вошел в список футболистов UEFA Prime Time в режиме Football Ultimate Team в игре EA Sports FC 26 благодаря впечатляющему выступлению в четвертом туре Лиги чемпионов по футболу.