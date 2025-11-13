В Газе наблюдаются высокие риски эпидемий

Экологическая ситуация в Газе принимает катастрофические обороты, отмечаются высокие риски эпидемий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на главу муниципалитета города Хан-Юнис, расположенного на юге анклава.

"Мы сталкиваемся с настоящей катастрофой, которая повлечет за собой распространение болезней и эпидемии", - сказал собеседник канала.

Он отметил, что масштаб разрушений в секторе Газа вследствие военных действий является огромным. Собеседник пояснил, что это затрудняет доступ к местам скопления мусора и отходов, а также делает невозможным их своевременный вывоз. Ситуацию усугубляет и то, что в результате бомбардировок "растительный покров сектора был уничтожен на 90%".