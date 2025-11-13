Сотрудники Starbucks в США проведут забастовку

Сотрудники сети кофеен Starbucks намерены провести забастовки как минимум в 40 городах США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, демонстрации могут начать организовывать уже с 13 ноября.

Интересы работников Starbucks представляет профсоюз Workers United. Согласно его планам, забастовки пройдут в Нью-Йорке, Филадельфии, Сиэтле, Далласе и десятках других американских городов. Ожидается, что в них примут участие более 1 тыс. сотрудников из 65 кофеен.

В материале отмечается, что Workers United может продлить демонстрации, если не удастся достигнуть прогресса при урегулировании правовых споров и заключении профсоюзного договора. При этом в Starbucks отрицают, что в компании имели место какие-либо правонарушения в отношении работников.

Как выяснили журналисты, забастовки сотрудников решили приурочить к акции "День красной чашки", которую Starbucks проводит каждый год. В рамках этой акции сеть кофеен привлекает клиентов, выдавая им многоразовые стаканы с праздничной тематикой.