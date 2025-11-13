В Азербайджане планируют изменить график работы автобусов

Доступность, комфорт и безопасность общественного транспорта всегда имеют большое значение для пассажиров.

К этому относится и вопрос графика движения, а также времени работы маршрутов.

Бакинский метрополитен работает до полуночи. Более того, во время крупных мероприятий - таких, как футбольные матчи или концерты - график работы метро продливается.

Однако с автобусами ситуация иная. По словам пассажиров, после 23:00 многие маршруты уже не работают, и добраться в нужном направлении становится практически невозможно. Между тем, в сентябре этого года председатель правления Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев заявлял журналистам, что после внедрения новых механизмов многие маршруты смогут функционировать до 24:00.

Как сообщает Day.Az, в ответ на запрос издания Bizim.media в AYNA отметили, что в настоящее время максимальное время работы автобусных маршрутов составляет до 23:30, и это касается не всех направлений:

"Работа автобусов регулируется в зависимости от интервала движения. На основании пассажирского спроса определяется количество автобусов, их график и время работы. Автобусные маршруты начинают работу в 05:30-06:00, а завершают - в некоторых районах в 21:00, в других - в 22:30 или 23:00-23:30".

В агентстве добавили, что продление времени работы автобусов планируется в 2026 году.

"Что касается функционирования автобусов до 24:00, это станет возможным после внедрения системы брутто-контрактов. Реализация этой системы начнётся в 2026 году".