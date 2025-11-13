В Германии запретили рождественскую ярмарку

Полиция ФРГ запретила рождественскую ярмарку в Магдебурге по соображениям безопасности. Об этом пишет Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ярмарка была запрещена на фоне начала судебного процесса по делу Талеба аль-Абдульмохсена, который наехал на людей во время рождественской ярмарки в 2024 году.

Мэр Магдебурга Симона Боррис опротестовала данное решение, заявив, что, если следовать логике немецкой полиции, "каждый город, который разрешает фестивали, рынки или культурные мероприятия, объявляется причиной появления потенциальной террористической угрозы".

Полицейский запрет также вызвал возмущение в Немецкой ассоциации шоуменов, где обратили внимание на то, что ярмарку отменили за две недели до ее проведения, в момент, когда подготовка к мероприятию была почти полностью завершена.