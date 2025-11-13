https://news.day.az/politics/1795109.html Новый глава ИВ Кюрдамирского района представлен коллективу Сегодня Эльшан Назим оглу Гасанли, назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Кюрдамирского района, был представлен коллективу.
Сегодня Эльшан Назим оглу Гасанли, назначенный распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Кюрдамирского района, был представлен коллективу.
Как передает Day.Az, нового главу ИВ, в присутствии представителей общественности района, представил коллективу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев.
Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства. Э.Гасанли поблагодарил за оказанное доверие.
