В Грузии найдены тела всех 20 военнослужащих, погибших в результате авиакатастрофы

В Грузии обнаружены тела всех 20 военнослужащих, погибших в результате крушения турецкого самолёта C-130.

Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство национальной обороны Турции.

Во время поисково-спасательных работ было обнаружено тело последнего погибшего военнослужащего.

Отмечено, что поисково-спасательные работы завершены.

Напомним, 11 ноября принадлежащий Турции военно-транспортный самолёт C-130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на территории Грузии.

В результате аварии все 20 военнослужащих, находившиеся на борту, погибли.

Ранее сообщалось, что были обнаружены тела 19 из 20 погибших.

Тела военнослужащих, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Турцию самолётом A-400M, который также доставил в Грузию поисково-спасательные и аварийные группы.