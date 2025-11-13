Представлены две новые версии ChatGPT

OpenAI анонсировала языковые модели GPT-5.1 Instant и GPT-5.1 Thinking. Первыми доступ к ним получат подписчики ChatGPT Plus и Pro, после чего обновление будет распространяться поэтапно в течение нескольких дней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

GPT-5.1 Instant ориентирована на скорость работы и предназначена для повседневного общения, написания коротких писем, резюме и простого кода. В отличие от предыдущей версии, модель может автоматически переходить в краткий рассуждающий режим при необходимости. Также была улучшена структура ответов.

GPT-5.1 Thinking нацелена на решение задач, требующих высокой точности и глубины анализа - многошаговых вычислений, программирования, планирования и аналитики. Модель динамически распределяет вычислительные ресурсы: быстро обрабатывает простые запросы и увеличивает время рассуждений для сложных. Среди ключевых изменений - более строгая логическая последовательность, лучшее удержание контекста и минимизация жаргона. Однако скорость ответов у Thinking ниже, чем у Instant.

Одновременно OpenAI обновила систему персонализации ChatGPT. Пользователям доступны шесть стилей общения: Default, Friendly, Efficient, Professional, Candid и Quirky. Выбранный тон применяется ко всем чатам, а в экспериментальном режиме можно отдельно настраивать уровни.

Для разработчиков GPT-5.1 сохраняет полную совместимость с предыдущими API и моделями семейства GPT-5. Компания отмечает, что новые версии прошли те же проверки безопасности и получили улучшенные фильтры для эмоционально чувствительных сценариев.

Базовые модели GPT-5 будут оставаться доступными еще в течение трех месяцев, чтобы пользователи могли сравнить поколения и выбрать оптимальную конфигурацию под конкретные задачи.